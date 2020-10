Face à face franco-russe en Méditerranée orientale

Face au déploiement du porte-avions français Charles De Gaulle en Méditerranée orientale et à la persistance de tensions autour d'Idlib, en Syrie, la Russie muscle son dispositif naval en Méditerranée orientale.

La dernière fois que le porte-avions Charles De Gaulle mettait le cap sur le Levant, Vladimir Poutine avait demandé à son État-major d'accueillir les Français comme des" alliés" et d'établir un "contact direct" avec eux. C'était en novembre 2015. Aujourd'hui, plus rien de tout cela. Le PA français marque une étape importante en Méditerranée orientale, où son action s'inscrit dans le cadre des opérations "Inherent Resolve" et "Chammal". Il doit ensuite poursuivre son périple jusque dans l'océan Indien.

De son côté, Moscou a musclé son dispositif naval dans les eaux du Levant. La toute nouvelle frégate Amiral Gorchkov (flotte du Nord, Projet 22350) ainsi que son groupe de soutien (le navire Elbrouz, le remorqueur Nikolaï Chiker et le tanker Kama) doivent arriver sur zone dans les prochaines heures. Ils ont franchi le canal de Sicile aujourd'hui. Il s'agit du premier déploiement de la frégate Amiral Gorchkov en Méditerranée. Il y a fort à parier qu'il s'agira aussi de son baptême du feu avec une probable mise en œuvre de ses missiles Kalibr pour frapper des cibles en Syrie.

Ils rejoindront le détachement naval méditerranéen russe qui est emmené par la frégate Amiral Essen (flotte de la mer Noire, Projet 11356M). Cet escadron sera renforcé par le grand navire de lutte ASM Severomorsk (Flotte du Nord, Projet 1155), qui sort de 2 mois de réparations à Sébastopol. Ce dernier bâtiment a franchi le Bosphore vendredi matin.

Le grand navire de lutte ASM Severomorsk dans le détroit du Bosphore. 15 mars 2019. Photo : Yörük Isik @YorukIsik

Il a été précédé hier par le SSK B-265 Krasnodar (Flotte de la mer Noire, Projet 0636.3) qui a transité à travers les Détroits turcs, depuis la mer Noire, en direction de la Méditerranée. Conformément à l'article 12 de la Convention de Montreux (1936), le transit de ce sous-marin d'attaque à travers le Bosphore et les Dardanelles a été signalé en avance à la Turquie et semble justifié par la destination du B-265 : le chantier naval de l'Amirauté (St Pétersbourg), où il doit subir un entretien (il a été admis au service actif en novembre 2015).

Le B-265 Krasnodar dans le Bosphore. 14 mars 2019. Photo : Reuters

Ce type de transit de SSK russe dans le sens mer Noire - Méditerranée est exceptionnel. Auparavant, le B-871 Alrosa (Flotte de la mer Noire, Projet 877V) avait réalisé ce type de franchissement, par exemple en 2011, quand il se rendait à St Pétersbourg pour y subir des réparations, via la Méditerranée, où il avait pris part à l'exercice Bold Monarch avec l'OTAN. C'était une autre époque...

La Russie dispose donc désormais de 3 SSK équipés de missiles Kalibr en Méditerranée : outre le B-265, le B-268 Velikiy Novgorod et le B-271 Kolpino, qui opèrent depuis Tartous et croisent dans les eaux du Levant depuis fin juillet 2017. A noter que le B-265 s'est entraîné, début février, à des tirs contre des cibles en surface, en mer Noire, dans le cadre d'un cycle de préparation au combat. Enfin, de son côté, le B-262 Stariy Oskol, qui se trouve à Sébastopol, aurait reçu sa dotation en missile Kalibr et s'apprêterait à appareiller en mer.

En additionnant le nombre de missiles Kalibr embarqués par les différentes plateformes déployées par la Russie en Méditerranée orientale, on arrive à une salve théorique de 34 missiles (6 par SSK ; 8 par frégate). A cela s'ajoute ceux embarqués sur les unités déployées en mer Caspienne. La frégate légère Daghestan (Projet 11661K) et le petit navire lance-missiles Ouglich (Projet 21631) ont quitté hier leur base de Makhatchkala (Flottille de la Caspienne) pour des exercices de tir, rajoutant 16 missiles Kalibr "dans la balance".

Ces unités remplissent une mission de dissuasion conventionnelle en marquant le terrain et en surveillant l'activité navale des autres marines dans le secteur, et prioritairement, celle du PA français. Elles pourront certainement appuyer d'éventuelles opérations contre des fiefs terroristes à Idlib avec leurs missiles de croisières Kalibr. Il est à prévoir une possible escale de la frégate Amiral Gorchkov à Sébastopol dans les semaines à venir.

Photo : le grand navire de lutte ASM Severomorsk franchissant le Bosphore. Crédit : Yörük Isik.