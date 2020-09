La marine russe bientôt dans le golfe Persique ?

Alors que les tensions se font plus vives dans le golfe Persique entre Washington et Téhéran depuis quelques mois, l'Iran et la Russie s'apprêteraient à réaliser des manœuvres navales conjointes dans l'océan Indien. Selon les Iraniens, ces exercices pourraient ensuite trouver leur prolongement jusque dans le Golfe persique et le détroit d'Ormuz.

Fin juillet, le commandant en chef de la marine iranienne le contre-amiral Hossein Khanzadi s'est rendu à Moscou pour une visite de 3 jours qui s'est notamment conclue par la signature avec son homologue russe, l'amiral Nikolaï Evmenov, d'un mémorandum d'entente sur l'élargissement de la coopération navale entre l'Iran et la Russie. Suite à cette visite, la République islamique annonçait la tenue "d'ici la fin de l'année 2019" de manœuvres navales conjointes irano-russes "dans l'océan Indien, dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique". Fin août, Frederica Morgherini relayait l'inquiétude de l'Union européenne à l'égard du projet de manœuvres annoncées dans la zone du Golfe, une région déjà secouée par suffisamment de tensions, sur fond de sortie de Washington du JCPOA. En déplacement dans la capitale russe le 2 septembre dernier, le ministre iranien de Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif confirmait à son tour le déroulement prochain d'exercices navals entre les marines russe et iranienne dans l'océan Indien.

Des manœuvres à haut risque pour la Russie

Il ne fait guère de doute que la Russie est intéressée par la perspective de réinvestir la champ naval du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Si les navires de guerre russes sillonnent régulièrement l'océan Indien, la mer Rouge, les eaux de la Corne de l'Afrique et la mer d'Arabie, il en va en effet autrement du Golfe et du détroit d'Ormuz. La question est de savoir quand et par quelle porte elle entend y revenir. Moscou demeure en effet parfaitement consciente que la scène navale persique est extrêmement polarisée. Plus que militaire, l'enjeu de ce "retour" serait avant tout politique pour la Russie. En outre, le Kremlin s'est opposé au projet américain de former une coalition navale internationale pour le golfe Persique. Enfin, s'afficher dans la zone du Golfe côte à côte avec Téhéran, en dépêchant une task-force navale pour réaliser des exercices conjoints serait la meilleure façon de ruiner les pénibles et patients efforts entrepris par la diplomatie russe ces dernières années pour développer les relations avec Riyad et les autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le Kremlin prendrait le risque de donner l'impression qu'il a épousé l'agenda iranien dans le golfe Persique, un jeu auquel les Russes ont refusé de se prêter (au Yémen par exemple).

Moscou a publié cet été un projet de Concept de sécurité collective dans le golfe Persique qui, entre autre, critique vivement la concentration de troupes étrangères dans la région. Aussi, une des portes d'entrée possible pour la Russie afin de réinvestir le champ naval persique serait de contribuer à une task-force sous mandat onusien. Le cas s'est déjà produit dans le contexte de la guerre Iran-Irak à la fin des années 1980, et plus tard, lors de la mise en œuvre de l'embargo économique international sur l'Irak, en 1990.

Un intérêt évident pour Téhéran

Il n'est pas anodin de constater que les informations faisant état de "prochaines" manœuvres navales entre la Russie et l'Iran proviennent principalement de sources iraniennes. Dès le mois de janvier derniers, le commandant en chef de la marine de la République islamique laissait entendre que les deux pays réaliseraient dans le courant de l'année des exercices navals conjoints. Fin avril, en marge de la Moscow Conference on International Security, le ministre iranien de la Défense Amir Hatami réaffirme la volonté "des deux pays" d’accélérer leur partenariat militaire.

Vu de Téhéran, l'intérêt est assez clair : il s'agit de tenter de récupérer l'appétit russe pour la scène maritime persique en essayant de se présenter comme le partenaire naval incontournable, "naturel", de Moscou dans la zone. L'Iran peut capitaliser sur le partenariat déjà existant entre les deux pays en la matière dans la mer Caspienne, théâtre traditionnel pour la coopération navale entre Moscou et Téhéran. Des bâtiments russes relâchent ainsi régulièrement dans le port iranien de Bandar-e Anzali, comme il arrive que des unités iraniennes se rendent à Astrakhan. En outre, la République islamique a accueilli le concours de plongée "Glubina-2019" ("Profondeur-2019") qui s'est tenu dans le cadre des 5e jeux militaires internationaux. Les épreuves se sont tenues au large de l'île iranienne de Kich, située dans le golfe Persique, du 4 au 14 août dernier. La marine russe a dépêché le navire de sauvetage Nikolaï Muru (Projet 22870, ASA décembre 2014, flotte de la mer Noire). Les plongeurs de combat russes ont pris part aux épreuves aux côtés de plongeurs chinois, syriens, vénézuéliens, sud-africains et iraniens. Autant dire que le coût diplomatique de cette participation était modeste, d'autant plus que le navire impliqué était un bâtiment de soutien. Il en serait évidemment autrement dans le cas où des manœuvres bilatérales russo-iraniennes se tenaient dans la zone.

Les eaux du Golfe, une vieille connaissance des navires russes

Contrairement à une idée reçue, la marine russe ne serait pas une "nouvelle venue" dans les eaux du Golfe. A la fin des années 1960, la 8e escadre opérationnelle de la marine soviétique (8-я оперативная эскадра кораблей военно-Морского Флота СССР ou 8-й ОПЭСК ) - connue aussi sous le sobriquet "d'escadre indienne" - est créée avec pour zone de responsabilité les eaux de l'océan Indien et du golfe Persique. La majorité de ses unités proviennent alors de la flotte du Pacifique, mais aussi de la flotte de la mer Noire. Des bâtiments soviétiques - croiseurs, grands bâtiments de lutte ASM, escorteurs... - relâchent alors dans les ports irakiens de Bassora et Umm-Qasr, et dans le port iranien de Bandar Abbas (avant donc la révolution islamique de 1979). Entre 1969 et 1973, les navires de guerre soviétiques obtiennent même la possibilité de subir des entretiens routiniers dans les ports irakiens. C'est toutefois la révolution en Iran en 1979, puis la guerre Iran-Irak qui provoquent l'accroissement sensible de l'activité navale soviétique dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Cette amplification de la présence navale soviétique est avant tout une réponse à l'augmentation du nombre de bâtiments de guerre américains dans la zone. Dans les années 1980, l'URSS entretiendra ainsi jusqu'à une dizaine de bâtiments de guerre en permanence dans cette zone afin de protéger les navires de commerce soviétiques.

Ce "retour" de la marine russe dans les eaux du golfe persique souffrirait cependant d'au moins deux handicaps. Tout d'abord, si à l'époque de la Guerre froide les bâtiments soviétiques pouvaient compter sur les points d'appui logistique d'Aden, des Dahlak (mer Rouge) et de Socotra, aujourd'hui, il en va autrement. Si la flotte russe actuelle n'a plus la voilure de celle de l'Eskadra, la base la plus proche reste tout de même celle de Tartous, en Méditerranée orientale. Cela fait loin. Or, dans les années 1980, même avec leur chapelet de bases navales, les Soviétiques avaient dû déployer dans les eaux du Golfe des ateliers flottants afin de subvenir rapidement à l'entretien des unités déployées sur zone (ces ateliers se positionnaient notamment au large d'Abu Dhabi). Dans la zone du Golfe, peu de pays font aujourd'hui office de candidat potentiel pour l'accueil d'un point d'appui logistique naval russe. Bien que des rumeurs fassent état d'un "accord secret" signé entre la Russie et l'Iran lors de la visite du commandant en chef de la marine iranienne, la constitution iranienne interdit formellement le déploiement de forces étrangères sur le territoire de la République islamique. En outre, le Madjles - Assemblée consultative islamique - est compétente pour ce genre de question, et sa composition n'est guère favorable à l'adoption d'une telle décision (si tant est qu'elle tombe dans l'ordre du jour). Parmi les pays du CCG, seul le Qatar - en théorie - serait éventuellement disposé à accueillir une empreinte limitée russe. Tétanisée à l'idée que l'Arabie saoudite envahisse son territoire, Doha cherche des garanties de sécurité tous azimuts. Dans cette optique, la présence de forces étrangères reste encore perçue par le Qatar comme le moyen le plus efficace de dissuader Riyad de se lancer dans une aventure militaire. Historiquement, il existe par ailleurs un précédent entre Moscou et les Émirats arabes unis. En octobre 1988, l'URSS obtient en effet des Émirats la possibilité pour ses navires de relâcher dans le port d'Abu Dhabi, ce que feront de nombreuses unités soviétiques puis russes jusqu'au début des années 1990 (avec des escales plus sporadiques à Bahreïn). Autre option : le Yémen, en fonction du dénouement - encore hypothétique - de la crise. La Russie s'active depuis plusieurs années en coulisses pour favoriser un règlement du conflit.

Le second handicap dont souffrirait la marine russe dans l'hypothèse d'un "retour" dans le Golfe porte sur le peu de densité de sa coopération militaro-technique avec les pays du CCG (si l'on exclut donc l'option iranienne, et avec toutefois une nuance dans la cas des Émirats arabes unis). L'URSS entretenait en matière navale une coopération dynamique avec l'Irak bassiste et plus tard avec l'Iran. Depuis, celle-ci s'est considérablement amenuisée. Il s'agit en fait d'un canal tombé en désuétude que Moscou serait bien avisé de chercher à réinvestir dans le Golfe. A cet égard, il est intéressant de notre la présence d'une délégation militaire saoudienne assez nombreuse qui s'est rendue pour la première fois au salon naval international de St Péterbsourg en juillet dernier (la délégation saoudienne était plus nombreuse que la délégation iranienne).

Conclusion

A ce stade, Moscou a peu à gagner et beaucoup à perdre au plan politique à s'afficher aux côtés de l'Iran dans le Golfe. L’excès de communication dont font preuve les Iraniens sur ces manœuvres navales tranche d'ailleurs avec la discrétion - voire le mutisme - russe sur le sujet. Moscou s'est pour le moment contentée de communiquer sur le volet caspien de sa coopération navale avec les Iraniens. Néanmoins, en soi, des exercices navals conjoints dans l'océan Indien enverraient déjà un signal politique fort. Reste à voir quels navires Moscou serait prête à envoyer dans la perspective de la tenue de tels exercices. Cette aire relève de la zone de compétence des flottes du Pacifique et de la mer Noire, toutefois, en pratique, rien n'empêche que des unités de surface des flottes du Nord et de la Baltique y soient déployées. Enfin, côté iranien, ces déclarations à répétition visent aussi à "mettre la pression" sur les Russes alors qu'une visite historique de Vladimir Poutine est prévue en Arabie saoudite ; celle-ci doit avoir lieu en octobre prochain.